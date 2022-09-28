В Татарстане Росгвардия и МЧС проверят безопасность школ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня поручил проверить, как решаются вопросы по обеспечению безопасности в школах республики. Выездные группы сформируют из сотрудников Росгвардии и МЧС.

По итогам проверок Минниханову доложат о ситуации с безопасностью школ, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. По последним данным СК, число жертв увеличилось до 25. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что ведомство в правительстве обсудит дополнительные меры безопасности школ после стрельбы в Ижевске. Кроме того, Министерство просвещения РФ и МЧС в ближайшее время намерены провести тренировки по комплексной безопасности образовательных учреждений.

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Татьяна Леухина