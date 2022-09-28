«Нефтехимик» заключил контракт с канадским нападающим Хантером Шинкаруком

Фото: пресс-служба «Нефтехимика»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил контракт с канадским нападающим Хантером Шинкаруком. Он рассчитан до конца сезона.

В прошедшем сезоне хоккеист играл в составе рижского клуба «Динамо» и шведского ХВ71. В КХЛ он провел уже 105 игр и набрал 52 (20+32) очка, сообщает пресс-служба «Нефтехимика».

В 2013-м на драфте Национальная хоккейная лига (НХЛ) Хантера Шинкарука выбрал в первом раунде под общим номером 24 клуб Vancouver Canucks. Он сыграл 15 игр и набрал 4 (2+2) очка.

Большую часть спортивной карьеры Хантер Шинкарук выступал в командах Американской хоккейной лиге. Там он сыграл 325 матчей, набрав 166 (84+82) баллов за результативность.



Накануне «Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона КХЛ. Счет составил 2:1 в пользу нижнекамского клуба.



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Татьяна Демина