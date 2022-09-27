В Татарстане утвердили обвинение по делу об обмане 10 казанцев на 39 млн рублей

Фото: прокуратура Татарстана

32-летнего жителя Татарстана обвинили в мошенничестве на 39 млн рублей, заключение по делу утвердил первый заместитель прокурора республики Алексей Заика, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, с сентября 2020 года по декабрь 2021 года обвиняемый привлек деньги десяти жителей Казани под предлогом инвестиций в разработку сайтов, приложений для обмена мгновенными сообщениями, в строительство и приобретение недвижимости.

Одна из потерпевших лишилась автомобиля и двух квартир в Казани, а общий ущерб гражданам превысил 39 млн рублей.

С сентября по октябрь 2021 года злоумышленник не оплатил услуги проживания в одной из фешенебельных гостиниц Казани, злоупотребив доверием администрации. Сумма ущерба составила 635 тысяч рублей.

Свою вину мужчина не признал, он заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Ранее Сабинский суд Татарстана приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима 43-летнего бывшего директора ООО «Транс Агро» по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ) на 65 млн рублей.



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Маргарита Головатенко