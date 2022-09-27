Около 98 тысяч россиян выехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации — это много или мало?

После объявления 21 сентября президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в соседний Казахстан въехали около 98 тысяч граждан РФ. Такие данные озвучил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

Выехали из Казахстана на родину за это время 64 234 гражданина России. Индивидуальный идентификационный номер получили чуть более 8 тысяч нерезидентов, пишет «Интерфакс». Без него граждане лишены возможности обращаться в государственные органы Казахстана за регистрацией актов гражданского состояния, для открытия и ведения банковских счетов в банках и так далее.

Наплывом россиян в Казахстан обеспокоен и его президент Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что планируется провести с Россией переговоры, чтобы «решать эту проблему в интересах» своей страны.



Касым-Жомарт Токаев объяснил, что Казахстану надо позаботиться о приезжих и обеспечить их безопасность. Он уже поручил правительству республики принять необходимые меры.



98 тысяч человек — это:

0,06% населения России — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек.

— по предварительным данным Всероссийской переписи населения, в стране проживает 147,2 миллиона человек. В 3,2 раза больше числа прибывших в Россию из Казахстана за полгода — за январь — июнь 2022-го приехали 30 550 человек.

— за январь — июнь 2022-го приехали 30 550 человек. В 2,4 раза больше числа уехавших из России в Казахстан за полугодие — за январь — июнь 2022-го выбыли 40 767 человек.

— за январь — июнь 2022-го выбыли 40 767 человек. В 1,15 раза больше населения Вахитовского района Казани — на начало 2022-го там насчитывался 84 781 житель.

— на начало 2022-го там насчитывался 84 781 житель. 18 поселков городского типа Апастово — по последним официальным данным, его население составляет 5 398 человек.

— по последним официальным данным, его население составляет 5 398 человек. Четыре Рыбно-Слободских района Татарстана — на начало года там проживали 24 165 человек.

— на начало года там проживали 24 165 человек. Четыре полугодовых потока людей из Оренбургской области — за январь — июнь 2022-го из региона, граничащего с Казахстаном, выехали 22 795 человек.

— за январь — июнь 2022-го из региона, граничащего с Казахстаном, выехали 22 795 человек. Почти треть мобилизованных — в ходе частичной мобилизации призвали 300 тысяч резервистов.

— в ходе частичной мобилизации призвали 300 тысяч резервистов. Два полугодовых миграционных потока в Свердловскую область — за первые шесть месяцев года туда прибыли 46 270 человек.

— за первые шесть месяцев года туда прибыли 46 270 человек. На 1,9 тысячи человек меньше населения Зеленодольска — в городе на начало 2022-го проживало 99 922 гражданина.

— в городе на начало 2022-го проживало 99 922 гражданина. Почти 17 полугодовых прибытий мигрантов из стран СНГ в Татарстан — за январь — июнь 2022-го зафиксировано 5 888 человек.

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Татьяна Демина