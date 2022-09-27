Татарстанцев предупредили о тумане, сильном дожде и ветре в среду

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В среду, 28 сентября, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром местами возможен туман. Также утром и днем в Татарстане ожидается сильный дождь и юго-восточный ветер порывами до 15-20 м/с.

Сегодня в в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов пройдет дождь. Максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 1 октября, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Дневные температуры немного повысятся и составят +10... +15°С.



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Татьяна Демина