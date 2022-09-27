Сегодня в Татарстане дождь и до +13 градусов

Во вторник, 27 сентября, в Татарстане облачная погода с прояснениями. Днем в большинстве районов дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит +8—13 градусов. В Казани ожидается от +11 до +13°С, в Набережных Челнах — от +12 до +14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики прогнозируют юго-западный с переходом на юго-восточный ветер. Порывы могут достигать 5—10 м/с.

Напомним, в Казани накануне официально начался отопительный сезон. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.



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Татьяна Демина