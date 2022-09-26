Татарстан получит деньги из федерального бюджета на строительство жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Около 6,3 миллиарда рублей из федерального бюджета направят в 12 субъектов России для строительства жилья, сообщается на сайте правительства страны. В перечень регионов, которым будет оказана поддержка, вошел и Татарстан.

Также деньги получат Карачаево-Черкесия, Чечня, Удмуртия, Краснодарский край, Костромская, Липецкая и Самарская области. В среднем каждый из 12 регионов, куда направят финансовую поддержку на строительство жилья, получит по 525 миллионов рублей. Точное распределение пока не раскрывается.



Кроме того, правительство России выделит дополнительно 1,8 миллиарда рублей на реконструкцию систем питьевого водоснабжения.

— Средства пойдут в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Орловскую, Саратовскую, Тульскую области и другие регионы, — сообщается на сайте правительства страны.

Фото: realnoevremya.ru

Почти такую же сумму получат Карачаево-Черкесия, Чечня и Камчатский край для повышения сейсмической устойчивости жилых домов. В Саратовскую область дополнительно направят 44 миллиона рублей для выполнения программы по оздоровлению Волги.

— На строительство инфраструктурных объектов, не вошедших в федпроекты, в Чечню, Ингушетию и Саратовскую область будет направлено в общей сложности более 1,1 млрд рублей, — сообщается на сайте правительства России.

В общей сложности из федерального бюджета выделял около 11,1 миллиарда рублей. Для сравнения напомним, что в рамках Восточного экономического форума власти Казани подписали соглашение с руководством ПАО «Сбербанк» о комплексной реконструкции территории возле речного порта. По предварительным расчетам сумма инвестиций в этот проект составит около 500 миллиардов рублей. Кроме того, в рамках форума ВТБ подписал соглашение с «Ак Барс Домом» для финансирования нескольких жилых проектов в Татарстане на 26 миллиардов рублей.

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Артем Гафаров