В Татарстане профинансируют несколько жилищных проектов на 26 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

ВТБ откроет финансирование проектов от «Ак Барс Дом» на общую сумму до 26 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве в рамках ВЭФ-2022 подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор «АБД» Марат Шагитов.

Отмечается, что средства будут направлены на крупный проект комплексной застройки территории под Казанью и строительство двух жилых комплексов в черте города.

Так, проект в Лаишевском районе Татарстана предусматривает строительство 937,9 тысяч кв. м жилья, рассчитанного на 38,5 тысяч жителей, а также детские сады, школы и другие объекты инфраструктуры. Завершить строительство микрорайона планируется к 2030 году.

Кроме того, поддержка коснется жилых комплексов «Мой ритм» и «Солнечный город», которые должны быть сданы в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

Фото: realnoevremya.ru

вчера на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. На церемонии присутствовал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей. Сейчас эти площади заняты закрытыми производствами, заброшенными складами и помещениями.



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Максим Кокунин