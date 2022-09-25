В Куюках водитель автомобиля снес автобусную остановку

Фото: кадр видео

Минувшей ночью в деревне Куюки водитель врезался в автобусную остановку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.



На кадрах, опубликованных пользователями, видно, что остановочный павильон оказался сломан из-за удара. На место прибыли инспекторы ГИБДД.

Сегодня в Татарстане на трассе Р-239 в Лаишевском районе растянулась пробка на 12,2 км. Причиной пробки стала авария — судя по данным, оставленным пользователями, на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. О пострадавших неизвестно.

Также на трассе Р-241, соединяющей Казань и Ульяновск, образовалась длинная пробка. Она растянулась на 13 км. Недалеко от разъезда в правом ряду произошло ДТП.

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Маргарита Головатенко