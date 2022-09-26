Сомнолог рассказала о вреде сна со включенным обогревателем

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Включенный во время сна обогреватель может негативно влиять на здоровье. Об этом рассказала RT научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, биолог-сомнолог Наталья Дорохова.



— Во-первых, в процессе сна в человеческом организме происходит масса процессов, которые позволяют нам восстановиться и чувствовать себя бодрыми при пробуждении. Например, вырабатывается мелатонин, так называемый гормон ночи. Вместе с тем если температура в помещении сильно повышается при использовании обогревателя, то нам становится душно, некомфортно. Из-за этого происходит выброс кортизола — гормона стресса. Сон становится беспокойным, могут сниться кошмары, и на хорошее самочувствие утром точно не стоит рассчитывать, — рассказала она.

По словам сомнолога, обогреватели могут пересушить воздух — это может сказаться на коже: могут проявиться различные шелушения, раздражения и зуд.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Кроме того, существует масса исследований, подтверждающих, что температура в помещении, где человек спит, напрямую влияет на его метаболизм. Эксперимент 2014 года показал, что у людей, спавших в прохладной комнате, обмен веществ ускорился на 10%. Таким образом, слишком высокая температура в спальне может привести к набору веса, — подытожила Дорохова.

В целом оптимальная температура для сна составляет от +18 до +21°С.

Жители Казани покупали обогреватели в 2,4 раза чаще, чем в прошлом году. Рост продаж был связан с прохладной погодой, стоящей в столице Татарстана: такой холодный май синоптики в прошлый раз наблюдали в 1999 году.



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Маргарита Головатенко