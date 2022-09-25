Следующая неделя в Татарстане начнется с похолодания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане прогнозируется похолодание. В понедельник, 26 сентября, днем температура воздуха не превысит +14 градусов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем во вторник, 27 сентября, максимальные температуры составят +8... +13°С, а в среду они не превысят +6... +11°С. В эти дни в республике ожидается дождь.

Ночные температуры также будут понижаться. Во вторник они составят +3... +8 градусов, а уже в среду могут опуститься до +1°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в понедельник прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. Днем ожидается от +11 до 13 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что 1 сентября поверхность почвы прогревалась до 40—50 градусов. А уже 2 сентября зафиксировали первые заморозки — в Чулпаново, Муслюмово и в большинстве районов Предволжья интенсивностью 0... -2°С.



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Татьяна Демина