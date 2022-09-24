В первой декаде сентября в Татарстане наблюдалась «почвенная засуха»

В Татарстане в первой декаде сентября 2022 года из-за дефицита осадков на наблюдательном участке метеорологической станции в Тетюшах наблюдалась «почвенная засуха». Она также сохранялась в Арске, Дрожжаном, Азнакаево и Бугульме, рассказали в Гидрометцентре республики.

Специалисты сообщили, что неравномерное выпадение осадков в Татарстане привело «к пестроте в условиях влагообеспеченности растений». На западе региона зафиксирован дефицит осадков — выпало 10—75% декадной нормы, в то время как на востоке — от 95 до 130% от климатической нормы.

— Средняя относительная влажность воздуха за декаду составила 65—75%, средний дефицит насыщения 4—6 мб. В Муслюмово и Азнакаево было отмечено понижение влажности воздуха до 30% и менее (1 день), — говорится в сообщении Гидрометцентра Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Синоптики рассказали, что 1 сентября поверхность почвы прогревалась до 40—50 градусов. А уже 2 сентября зафиксировали первые заморозки — в Чулпаново, Муслюмово и в большинстве районов Предволжья интенсивностью 0... -2°С.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели в республике сохранится неустойчивая погода с дождями. Минимальные температуры воздуха ночью составят +5—10°С, максимальные днем — от +9 до +14°С.

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Татьяна Демина