В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.



Он заявил, что республика завершит мероприятия по частичной мобилизации до конца текущего дня. По его словам, частичная мобилизация — это необходимая, вынужденная мера. Он выразил благодарность всем, кто пришел в военкоматы, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в страну и получивших гражданство, до 45 или 50 лет.



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Маргарита Головатенко