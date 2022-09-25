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В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации

14:31, 25.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Крыму выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Крыму полностью выполнили план по призыву в рамках частичной мобилизации, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он заявил, что республика завершит мероприятия по частичной мобилизации до конца текущего дня. По его словам, частичная мобилизация — это необходимая, вынужденная мера. Он выразил благодарность всем, кто пришел в военкоматы, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в страну и получивших гражданство, до 45 или 50 лет.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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