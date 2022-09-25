Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст натурализованных граждан

Председатель Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в страну и получивших гражданство, до 45 или 50 лет, сообщает «Интерфакс».



— Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован, — считает он.

Он отметил, что, согласно законодательству, если трудовые мигранты и иные граждане, прибывшие в Россию и получившие гражданство, старше 27 лет, они не подлежат призыву на военную службу, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.

При этом Фадеев уточнил, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев — это было бы дискриминацией.

— Например, в Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас, — сказал председатель СПЧ.

Фото: realnoevremya.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала российских губернаторов обеспечить частичную мобилизацию в соответствии с критериями призыва. По словам спикера Совфеда, тема мобилизации — чувствительная, поэтому в ней не должно быть места для разночтений. В социальных сетях уже активно обсуждается информация о некорректных случаях мобилизации граждан. Такие ситуации недопустимы.



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Маргарита Головатенко