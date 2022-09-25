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Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа

10:20, 25.09.2022
Михаила Пиотровского переназначили на должность гендиректора Эрмитажа
Фото: правительство России

Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа, сообщает правительство России.

Михаил Пиотровский — доктор исторических наук, академик Российской академии наук (РАН), член президиума РАН, действительный член Российской академии художеств. Он входит в состав Совета при Президенте России по культуре и искусству и Совета при президенте России по науке и образованию.

Михаил Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года. В 1992 году занял должность директора музея. Его полномочия на этом посту подтвердили еще на три года.

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Маргарита Головатенко
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