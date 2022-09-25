ГК ТАИФ выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Рината Сабирова
Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким генерального директора «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Сабирова.
«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.
В нашей памяти Ринат Касимович навсегда останется талантливым руководителем, профессионалом своего дела и прекрасным человеком, который внес колоссальный вклад в развитие газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности Республики Татарстан и Российской Федерации. Светлая память о Ринате Касимовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезновании.
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