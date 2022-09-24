Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 30 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет.

Стоит отметит, что президент лишь раз в год обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в июне Песков сообщал, что послание Владимира Путина Федеральному собранию могут отложить на осень. «Этого нельзя исключать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что сроки оглашения послания президента парламенту «чуть-чуть сдвигаются вправо», Песков сообщал еще в мае. Четких дат оглашения послания объявлено не было.

В декабре Дмитрий Песков сообщал, что подготовка к посланию Федеральному собранию концептуально началась. Однако послание Путина Федеральному собранию в январе не состоялось.

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

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Максим Кокунин