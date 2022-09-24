Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Токио в парном разряде

Уроженка Казани Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс в полуфинале турнира WTA 500 в Токио уступила американке Николь Меликар и австралийке Эллен Перес со счетом 3:6, 6:3, 6:10. Об этом сообщает «РИА Новости».

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В финале Меликар и Перес сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Гильяной Ольмос. Призовой фонд финала составит 750 тысяч долларов.

Напомним, вчера Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500.



Спортсменка обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.



В августе Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати. Призовой фонд состязании превышает $2,5 миллиона.

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Максим Кокунин