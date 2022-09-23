Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500
Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Токио, сообщает «РИА Новости».
Спортсменка обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.
Следующий матч Кудерметовой состоится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Клэр Лю.
В августе Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати. Призовой фонд состязании превышает $2,5 миллиона.
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