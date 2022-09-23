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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500

11:58, 23.09.2022
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Токио, сообщает «РИА Новости».

Спортсменка обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1.

Следующий матч Кудерметовой состоится с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и американкой Клэр Лю.

В августе Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Цинциннати. Призовой фонд состязании превышает $2,5 миллиона.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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