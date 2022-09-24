В Татарстане завершается уборка зерновых и продолжается сбор свеклы

Фото: Максим Платонов

Сегодня заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики рассказал, что в регионе подходит к концу уборка зерновых, но еще продолжается сбор сахарной свеклы.

По его словам, из зерновых предстоит убрать еще кукурузу, площади которой составляют 46,3 тысячи га. Он отметил, что планируется собрать порядка 100 тысяч тонн кукурузы.

Наибольшие уборочные площади зерновой кукурузы в Алькеевском, Чистопольском и Новошешминском районах. При этом 11 районов приступили к обмолоту, намолочено 9,2 тысячи тонн.

Также он рассказал, что на полях республики продолжается уборка сахарной свеклы. Из 50 тысяч га выкопано 17,6 тысячи га, это 35%, накопано 593 тысячи тонн сахарной свеклы с урожайностью 337 ц/га.

Фото: Максим Платонов

На копке сахарной свеклы задействованы 76 свеклоуборочных комбайнов. При оптимальной загрузке и благоприятных погодных условиях есть возможность выкапывать до 1,7 тысячи га корнеплодов и завершить уборку сахарной свеклы за 20-25 дней. В среднем за день убирается около 1 тыс. га. Оба сахарных завода ведут переработку сырья. Выработано 28,1 тысячи тонн сахара нового урожая. Выход сахара составляет 14,8% (в 2021 году — 15,4%).

Зяббаров добавил, что в активной фазе уборка картофеля, из 4,6 тысячи га имеющихся площадей убрано 1 740 га, или 38%. Накопано 53,9 тысячи тонн со средней урожайностью 310 ц/га. На уборке задействована 61 единица самоходных и прицепных картофелеуборочных комбайнов. 11 хозяйств уже завершили уборку картофеля.

Неделю назад Зяббаров заявил, что в Татарстане намолотили 5,222 миллиона тонн зерновых. Лидерами уборочной кампании этого года в Татарстане стали Арский и Тетюшский районы.

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Максим Кокунин