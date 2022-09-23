В работе сервиса заказа такси «Яндекс Go» произошел сбой
В работе сервиса по заказу такси «Яндекс Go» возник сбой. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
У ряда пользователей возникли трудности с определением местоположения в приложении, у некоторых не определяется стоимость поездки.
О неполадках сообщают в том числе и жители Казани.
Последний раз масштабный сбой в работе сервисов такси наблюдался в июне. Тогда переставали работать «Яндекс Go» и Uber.
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