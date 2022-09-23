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В работе сервиса заказа такси «Яндекс Go» произошел сбой

17:22, 23.09.2022 2
В работе сервиса заказа такси «Яндекс Go» произошел сбой
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В работе сервиса по заказу такси «Яндекс Go» возник сбой. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

У ряда пользователей возникли трудности с определением местоположения в приложении, у некоторых не определяется стоимость поездки.

О неполадках сообщают в том числе и жители Казани.

Фото: скриншот

Последний раз масштабный сбой в работе сервисов такси наблюдался в июне. Тогда переставали работать «Яндекс Go» и Uber.

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Татьяна Леухина
ОбществоТехнологииIT Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:42
    Честно говоря с понедельника много что жутко сбоит!
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  • Анонимно 17:42
    Как бы нам вообще интернет не вырубили
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