Казанские пользователи сообщили о сбоях в работе приложений такси

Во многих городах России, в том числе в Казани, наблюдается сбой в работе сервисов такси «Яндекс Go» и Uber, об этом сообщают пользователи.

Из-за ошибки сервера на многих устройствах заказать такси невозможно. Пользователи сообщили, что приложение зависает и выдает ошибку. В некоторых случаях приложение не определяет местоположение.

С ошибками в работе сервисов такси столкнулись в том числе жители Уфы. По сообщениям пользователей, сегодня также случились сбои в работе приложения Uber.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе о сбоях сообщали пользователи видеосервиса YouTube по всему миру. Около 53% пользователей жаловались на функционирование веб-сайта, 33% — на проблемы в работе приложения, еще 14% — на работу видеотрансляций.



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Маргарита Головатенко