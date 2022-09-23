Министр экологии России об иловых полях: «Мы решили вопрос с финансированием на 3 года»

Сегодня в Казани прошло 27-ое заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, на котором присутствовал министр экологии России Александр Козлов. Перед этим он посетил объекты, на которых проводятся мероприятия в рамках нацпроекта «Экология».

По его словам, проект движется по плану. Необходимые для очищения природы Казани меры выполняются.

— В 2021 году у нас была встреча с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Мы договорились о том, что нацпроект, который направлен на оздоровление Волги, нацпроект, который направлен на поддержку городов, связанных с уборкой брошенных полигонов, в Казани нужно поддержать. И сегодня мы наблюдаем за исполнением тех решений, о которых мы договорились, — поделился своими впечатлениями Козлов.

Фото: realnoevremya.ru

Первым делом министр упомянул о Самосыровском полигоне твердых коммунальных отходов. Строители ведут активную работу по его устранению и обещают, что к 2023 году закончат. Это значительно скажется на качестве жизни 350 тысяч человек, проживающих в местности.

Также речь зашла об иловых полях, рекультивация которых, по словам Козлова, должна быть полностью закончена к 2024 году. Финансирование уже выделено на 3 года вперед.

— Один полигон мусорный уберем — почти 350 тысяч человек, с иловыми полями разберемся — миллион 400 человек ощутят свежий воздух, не будут дышать этой гадостью, которая сегодня, к сожалению, порой доносится до города. Я считаю, что хорошее дело делаем, правильное дело, и, самое главное, что результативное, — отметил министр экологии России.

Фото: realnoevremya.ru

Еще в декабре 2021 года важнейшей экологической проблемой Татарстана, которая долгие годы «мучала наших жителей», глава Минэкологии республики Александр Шадриков назвал Самосыровскую свалку, «огромное черное пятно на территории города Казани». Рекультивация полигона была одним из первых в России пилотных проектов по дегазации, который стартовал по поручению президента республики Рустама Минниханова.



Второй по важности экологической проблемой министр назвал иловые поля в районе Победилово. Их ликвидация — тоже пилотный и очень сложный проект, предстоит обработать 100 гектаров. После двухлетних проектно-изыскательных работ начали искать подходящую технологию и наконец нашли нужное решение.



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Елизавета Пуншева