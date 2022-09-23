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Студенты-заочники подлежат призыву в рамках частичной мобилизации

16:31, 23.09.2022
Студенты-заочники подлежат призыву в рамках частичной мобилизации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Студентов заочной формы обучения российских вузов могут призвать в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается в telegram-канале информационного портала «Объясняем.рф».

Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется, уточняется в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, Минобороны России разъяснило порядок частичной мобилизации. Призовут тех, кто необходим для выполнения определенных задач: стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков-водителей. Призыву подлежат граждане в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, однако потребность в таких специалистах минимальна.

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Татьяна Леухина
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