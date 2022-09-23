Экономист рассказал, как победить западные санкции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Свои права отстоять законодательно очень сложно, поскольку британские и американские суды даже исковых заявлений от российских юристов не принимают и не сотрудничают с ними. Об этом заявил политолог, экономист, член Совета по оборонной и внешней политике Александр Лосев.



При этом российская генпрокуратура добилась ареста за рубежом активов на $500 млн, несмотря на напряженную международную обстановку и санкционное давление, проявляющееся в том числе и в юридической сфере.

Фото: Анна Сейтумерова

Лосев считает, что Россия должна вести юридическую, дипломатическую и военную работу.

— Потому что с нами будут разговаривать только тогда, когда мы проявим силу. Когда мы покажем, что Россия способна противостоять санкциям и давлению, всему остальному. Когда мы сделаем так, что экономическая война против нас приведет к непоправимому ущербу для экономик наших противников. Когда мы начнем отвечать. Как только мы начнем вести с ними настоящую экономическую войну, отказавшись от поставок туда всего, что им жизненно необходимо, вот тогда с нами будут вести диалог, - приводит ФАН его слова.

На прошлой неделе независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев заявил, что Вашингтон намеревается ввести санкции за поддержку российской платежной системы «Мир». Таким образом американская администрация решила наказывать не только российских чиновников, но и рядовых жителей РФ.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина