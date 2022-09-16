Эксперт: санкции США в отношении платежной системы «Мир» бьют по обычным россиянам

Вашингтон намеревается ввести санкции за поддержку российской платежной системы «Мир». Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев считает, что американская администрация решила наказывать не только российских чиновников, но и рядовых жителей РФ. Об этом сообщает ФАН.

— Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК (Национальная система платежных карт, — прим. ред.) и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации, — сообщается в документе, который появился на сайте американского минфина.

Белый дом также ввел санкции в отношении генерального директора НСПК Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

По словам экономиста, США административными методами не дают российской платежной системе нормально работать.

— Принципы рынка свободной конкуренции и так далее, они хорошие, но, как мы видим, Штаты им не следуют. Ну и плюс — это решение направлено не только против наших чиновников или каких-то олигархов, но и против обычных людей. Ничего удивительного, они ведут с нами войну на уничтожение. Но в принципе после того, как они заморозили наши резервы, уже удивляться нечему, — подчеркнул Разуваев.

Фото: скриншот youtube.com

Экономист считает, что система «Мир» будет продолжать работать в странах Евразийского союза до окончания «жесткой свары с Западом», а также в Сирии и Кубе.

Сейчас платежная система «Мир» действует на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также в Южной Осетии и Абхазии. Планируют ее внедрение в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и в Китае.

Напомним, что ранее США предупредили о санкциях за содействие расширению использования карт «Мир» вне России.

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Анна Санникова