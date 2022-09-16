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Эксперт: санкции США в отношении платежной системы «Мир» бьют по обычным россиянам

11:56, 16.09.2022
Эксперт: санкции США в отношении платежной системы «Мир» бьют по обычным россиянам
Фото: realnoevremya.ru

Вашингтон намеревается ввести санкции за поддержку российской платежной системы «Мир». Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев считает, что американская администрация решила наказывать не только российских чиновников, но и рядовых жителей РФ. Об этом сообщает ФАН.

— Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК (Национальная система платежных карт, — прим. ред.) и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации, — сообщается в документе, который появился на сайте американского минфина.

Белый дом также ввел санкции в отношении генерального директора НСПК Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

По словам экономиста, США административными методами не дают российской платежной системе нормально работать.

— Принципы рынка свободной конкуренции и так далее, они хорошие, но, как мы видим, Штаты им не следуют. Ну и плюс — это решение направлено не только против наших чиновников или каких-то олигархов, но и против обычных людей. Ничего удивительного, они ведут с нами войну на уничтожение. Но в принципе после того, как они заморозили наши резервы, уже удивляться нечему, — подчеркнул Разуваев.

Фото: скриншот youtube.com

Экономист считает, что система «Мир» будет продолжать работать в странах Евразийского союза до окончания «жесткой свары с Западом», а также в Сирии и Кубе.

Сейчас платежная система «Мир» действует на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также в Южной Осетии и Абхазии. Планируют ее внедрение в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и в Китае.

Напомним, что ранее США предупредили о санкциях за содействие расширению использования карт «Мир» вне России.

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Анна Санникова
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