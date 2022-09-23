Лидеры Сбера провели интерактивные занятия для школьников и студентов Приволжья

В сентябре — месяце знаний, Сбер традиционно проводит просветительские мероприятия для школьников и студентов. Этот год не стал исключением. Лидеры банка провели серию интерактивных лекций по финансовой грамотности и информационной безопасности, ESG-уроки, а также рассказали о карьерных возможностях в Сбере.



Сбер присоединился к Всероссийской акции «Поделись своим Знанием», организованной Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. В рамках акции 55 руководителей и экспертов Волго-Вятского банка Сбербанка провели 63 мероприятия для 3 тысяч школьников, студентов вузов и ссузов, воспитанников детских домов на всех территориях присутствия*.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Подобные мероприятия стали доброй традицией для лидеров Сбера. Открытый диалог, передача опыта от старшего поколения к младшему и обмен мнениями — такой формат передачи знаний позволяет напрямую контактировать с юными слушателями, понимать их интересы и стремления, а также может помочь молодежи в развитии их талантов».

ПАО Сбербанк

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