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Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +24 градусов

06:30, 23.09.2022
Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +24 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 23 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями и умеренный юго-восточный, восточный ветер. Местами возможен небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане воздух прогреется до +19..+24 градусов. В Казани ожидается от +19 до +22°С, в Набережных Челнах — от +21 до +24°С..

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В выходные в Татарстане ожидается умеренно теплая погода, местами с небольшим дождем. Ночные температуры составят +7—12 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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