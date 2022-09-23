В России предложили сделать «семейную ипотеку» бессрочной
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной. Об этом пишет «Интерфакс».
— Программа заканчивается в следующем году, считаю, что можно рассмотреть ее продление, сделать бессрочной. Это мощная демографическая программа, — предложил директор ДОМ.РФ.
Так же он добавил, что эта программа является одной из ключевых для развития демографии страны. После того, как «Семейная ипотека» была запущена, в стране родились 400 тысяч детей.
Мутко считает, что нужно распространить программу на все семьи, у которых есть дети, а также нужно снизить ставку при покупке жилья более 55 «квадратов».
Объем средств на программу семейной ипотеки, заложенный в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, составляет 112,5 млрд рублей (из них в 2022 году — 28,6 млрд, в 2023 году — 40,6 млрд, в 2024 году — 43,3 млрд).
Проект «Семейная ипотека» будет работать до конца 2023 года и распространяется на россиян, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок и следующие дети.
На прошлой неделе правительство России направило более 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Дополнительное финансирование позволит продолжить работу этих программ до конца 2022 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым