В России предложили сделать «семейную ипотеку» бессрочной

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной. Об этом пишет «Интерфакс».

— Программа заканчивается в следующем году, считаю, что можно рассмотреть ее продление, сделать бессрочной. Это мощная демографическая программа, — предложил директор ДОМ.РФ.

Так же он добавил, что эта программа является одной из ключевых для развития демографии страны. После того, как «Семейная ипотека» была запущена, в стране родились 400 тысяч детей.

Мутко считает, что нужно распространить программу на все семьи, у которых есть дети, а также нужно снизить ставку при покупке жилья более 55 «квадратов».

Объем средств на программу семейной ипотеки, заложенный в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, составляет 112,5 млрд рублей (из них в 2022 году — 28,6 млрд, в 2023 году — 40,6 млрд, в 2024 году — 43,3 млрд).



Проект «Семейная ипотека» будет работать до конца 2023 года и распространяется на россиян, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок и следующие дети.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе правительство России направило более 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Дополнительное финансирование позволит продолжить работу этих программ до конца 2022 года.

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Илина Хакимова