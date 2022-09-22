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Горячую линию 122 задействовали для ответов на вопросы по частичной мобилизации

20:43, 22.09.2022
Горячую линию 122 задействовали для ответов на вопросы по частичной мобилизации
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Информацию по поводу частичной мобилизации можно будет получить на горячей линии 122 и на сайте Объясняем.рф. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее горячая линия 122 была задействована для обращений по ситуации с COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чернышенко призвал ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации, передает «РИА Новости».

Сегодня в Минобороны дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Там уточнили, что призыву не подлежат: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

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    Татьяна Леухина
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