Петр Колтыпин поучаствовал в церемонии старта реновации портовой зоны в Казани

Фото: предоставлено ПАО «Сбербанк»

22 сентября состоялась церемония старта реновации территории речного порта в Казани. В ней приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр города Казани Ильсур Метшин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.



На текущий момент Сбербанк уже начал финансировать первый проект группы компаний «СМУ-88» на Портовой улице в Казани на 18 млрд рублей. Речь идет о первом этапе комплексной реновации района на ул. Портовой в Казани — финансировании строительства жилого квартала, который появится на пустыре на берегу Волги.

На участке площадью 6 га построят 20 жилых домов с административными и коммерческими помещениями разной этажности — порядка 100 тыс. кв. метров жилья. Архитектурно-пространственную концепцию нового микрорайона разработало одно из ведущих российских архитектурных бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». В большинстве своем это будет среднеэтажная застройка с доминантами в ключевых градостроительных точках. Микрорайон будет выходить на благоустроенную набережную Волги и соседствовать с зеленым бульваром, игровыми площадками и зонами отдыха. Внутри квартала появится несколько уровней общественных пространств, в том числе площадь для мероприятий.



Всего проект реновации портовой зоны Казани охватывает 287 га. Здесь предполагается многофункциональная застройка с архитектурой мирового уровня.



Ильсур Метшин, глава муниципального образования города Казани:

— Сегодня мы сделали очередной шаг к исполнению мечты — открыть для Казани выход к Волге и создать многофункциональную застройку с архитектурой мирового уровня. К ее проектированию привлекаются ведущие российские архитекторы. Здесь будут применены лучшие урбанистические практики и создана среда, которая станет магнитом для жителей, туристов, инвесторов со всей России. Мы рады, что партнером в развитии этой территории выступит Сбербанк. Кроме того, рассчитываем на федеральные программы, участие в которых также будет способствовать преображению территории.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Сбер и Казань связывает долгая и продуктивная история взаимоотношений. Для Сбера — это стратегически важный регион, где появляются передовые технологии и сервисы. Совместно мы реализовали проект «Безналичный транспорт»: казанский метрополитен на сегодняшний день первый и единственный в России, который работает без касс. Татарстан первым в стране внедрил на цифровой платформе Сбера сервис «Мои субсидии», сейчас на платформе уже реализовано 17 услуг для предпринимателей. В 2020 году в Казани запущен проект «Школа 21» — это одна из лучших в стране IT-школ, в которой ежегодно информационным технологиям обучаются более 900 студентов, 400 из которых — жители Казани. А сегодня Сбер помогает реализовать настоящую мечту — открыть для Казани выход к Волге и создать на этой уникальной территории совершенно новую многофункциональную застройку.

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