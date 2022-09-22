Минтруд разрешил тратить материнский капитал на выплаты на ребенка вне очередности рождения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Семьи с низкими доходами смогут направлять материнский капитал на выплату на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда России.

Сейчас направить его можно только на второго ребенка. Теперь семьи с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе Минтруд сообщил, что россияне смогут оплачивать материнским капиталом образовательные услуги в частных детских садах. В ведомстве отмечали, что оплата образования (детские сады, кружки, секции, обучение в вузе) — второе по популярности направление распоряжения средствами маткапитала.



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Татьяна Леухина