Бюджет России в 2023—2025 годах будет дефицитным

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил бюджетный прогноз. Бюджет будет дефицитным ближайшие три года, основным источником его покрытия станут государственные заимствования, заявил он на заседании правительства в четверг.



Прогноз предполагает реализацию мер по структурной перестройке экономики и ее адаптации к новым условиям. Серди новых условий — переориентация экспорта, замыкание производственных цепочек внутри страны и обеспечение технологического суверенитета.

Бюджетная политика будет проводиться с достаточным для поддержания внутреннего спроса уровнем госрасходов. К 2024 году рост экономики должен быть на уровне выше 2%.

— Основные параметры бюджета сформированы исходя из подходов, одобренных на совещании у Президента, и учитывают предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны по его поручениям, — сообщил премьер.

В 2023 году общий объем поступлений в бюджет превысит 26,13 трлн рублей. Также ожидается небольшое увеличение расходов — до 29,56 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник Мишустин заявил, что российский бюджет в 2023—2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом. Действие бюджетного правила, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году приостановили.



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Маргарита Головатенко