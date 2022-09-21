Набиуллина не будет выступать на банковском форуме в Казани

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не примет участие в XIX Международном банковском форуме, который 21 сентября стартовал в Казани. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.



Набиуллина должна была выступить 22 сентября на сессии «Регулирование финансового рынка в целях трансформации и развития экономики».



Глава российского ЦБ — постоянный участник форума. Она выступала с докладами и участвовала в панельных дискуссиях и сессиях как минимум на последних четырех Международных банковских форумах.



XIX Международный банковский форум «Банки России — XXI век» проходит в Казани 21—24 сентября. Ожидается, что на мероприятии с докладом выступят зампред ЦБ Ольга Полякова, председатель Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, зампред Совфеда Николай Журавлев.



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Татьяна Леухина