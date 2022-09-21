В Казани стартовали первые Фиджитал игры — видео

В столице Татарстана на площадке «Казань Экспо» стартовали первые Фиджитал игры, которые объединяют классический спорт и киберспорт/VR-/AR‑технологию. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Бразилии, Турции и Болгарии.

Награды разыграют в четырех дисциплинах: фиджитал‑футбол (FIFA + футзал), фиджитал‑баскетбол (NBA + баскетбол 3×3), Beat Saber — VR‑игра, в которой участнику нужно разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки и гонки дронов. Игры будут проходить до 23 сентября.

Первые Фиджитал игры — тестовые соревнования в преддверии «Игр будущего». Соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.



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Татьяна Леухина