В России недельная дефляция сохранилась на уровне 0,03%

В России дефляция за период с 13 по 19 сентября 2022 года не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,03%. Об этом пишет RT со ссылкой на Росстат.

С начала сентября потребительские цены в стране снизились на 0,15%. С начала года цены выросли на 10,23%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За указанный период снизились цены на гречневую крупу — на 1,3%, сахар-песок — на 1,2%, мясо кур, маргарин, черный чай, пшено — на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, овощные консервы для детского питания, поваренную соль — на 0,3%.



На прошлой неделе Росстат сообщил, что годовая инфляция в России за неделю с 6 по 12 сентября замедлилась до 14,06% с 14,08% неделей ранее. Основной вклад в дефляцию продолжает вносить удешевление продовольственных товаров (-0,15% по итогам недели) при удешевлении плодоовощной продукции (-1,62%).



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Татьяна Леухина