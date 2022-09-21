Власти Татарстана утвердили нормативные затраты на заготовку, хранение и транспортировку донорской крови

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на выполнение государственными медорганизациями заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов на 2023 год. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, норматив затрат на хранение, транспортировку и обеспечение безопасности цельной донорской крови составит в следующем году 11 988,85 рубля. Для цельной донорской крови методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) он составит 12 919,02 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Норматив затрат на хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) установлен в размере 13 040,39 рубля.

14 июня, во Всемирный день донора, в Казани кровь сдали 127 человек. Банк пополнился на 57 литров. В Татарстане очень хорошая ситуация с донорами, которые позволяют иметь в запасе необходимые запасы компонентов различных групп, заверила тогда врач организационно-методического отдела Республиканского центра крови Минздрава РТ Елена Тухватуллина.



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Татьяна Демина