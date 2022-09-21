В Минцифры опровергли информацию о рассылке повесток о всеобщей мобилизации на «Госуслугах»

В Минцифры опровергли информацию о рассылке повесток о всеобщей мобилизации на аккаунты пользователей портала госуслуг. О том, что повестки на мобилизацию будут приходить в том числе через «Госуслуги», сообщил ряд российских изданий.

В министерстве рассказали об отсутствии таких планов и подчеркнули, что необходимая законодательная база для таких рассылок отсутствует.

Пользователи сообщили о сбоях в работе сайта госуслуг.

Читатели «Реального времени», входящие в число резервистов, сообщают, что им поступают звонки из военкомата с просьбой о явке утром следующего дня, пока без вещей.

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Маргарита Головатенко