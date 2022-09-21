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В Татарстане за сутки выявили 930 случаев COVID-19

11:10, 21.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 930 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние сутки коронавирус выявили у 930 жителей Татарстана. Всего на 21 сентября в республике зарегистрировано 173 394 случая COVID-19.

Вылечились от коронавируса 163 472 татарстанца. Умерли от COVID-19 в республике 2 004 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 21 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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