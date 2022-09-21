Мишустин: к 2025 году Россия откажется от зарубежных IT-решений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2025 году зарубежное программно-аппаратное обеспечение и комплексы предстоит вывести из эксплуатации и заменить российским оборудованием. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в выступлении по видеотрансляции на Международном форуме Kazan Digital Week. Он напомнил, что такую задачу поставил президент для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры в стране. «В приоритете — наши решения», — отметил он.

Для достижения этой задачи российские власти утвердили два основных пакета мер по поддержки отечественной IT-индустрии. По словам Михаила Мишустина, за последние два года объем реализованных программно-технических решений вырос на 75% — до 2 трлн рублей. В прошлом году был утвержден второй пакет налоговых мер, а также упрощен доступ при получении госзаказа на выполнение IT-контрактов, увеличен объем грантов. Для увеличения количества специалистов в 2 раза увеличено количество бюджетных мест в вузах страны — с 65 тысяч до 120 тысяч человек, открыты цифровые кафедры, развернуты дополнительные программы переподготовки специалистов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Казани открылся Международный форум Kazan Digital Week. Он проходит в офлайн- и онлайн-режимах. С 21 по 24 сентября проведут более 100 мероприятий по десяти направлениям — круглые столы, тематические секции и так далее. В форуме примет участие большое количество спикеров. Для участия в нем зарегистрировались более 13 тысяч участников из 32 стран.



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Луиза Игнатьева