На дороге в казанский аэропорт образовалась большая пробка

На дороге в международный аэропорт «Казань» образовалась большая пробка. Как сообщил «Реальному времени» читатель, там ведется ремонт дороги, из-за которого открыта лишь одна полоса.

Проезд от поворота до «Казань Экспо» занимает не менее 45 минут, рассказали очевидцы, которые попали в пробку. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на участках общей протяженностью более 4 км.

скриншот «Яндекс.Карты»

Пробки при подъезде к аэропорту на автодороге Р-239 наблюдаются не в первый раз. Как сообщали очевидны, две полосы движения периодически переходят в три, а временная разметка отсутствует.

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Татьяна Демина