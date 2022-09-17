В Казани на автодороге Р-239 из-за ремонтных работ затруднено движение

Фото: Артем Гафаров

В Казани при подъезде к аэропорту на автодороге Р-239 из-за ремонтных работ образовалось затруднение движения, сообщает корреспондент «Реального времени».

Уточняется, что две полосы движения периодически переходят в три, а временная разметка отсутствует.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Вместе с этим на развязке при подъезде к Столбищам открыта лишь одна полоса, на ней в порядке очереди пропускают автомобили со всех трех направлений.

Фото: Артем Гафаров

Напомним, в июле сообщалось, что в Татарстане по проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют автомобильную дорогу Столбище — Атабаево, на промежутке от км 1 до км 1,3 в Лаишевском районе республики.



Фото: Артем Гафаров

На объекте разобрали асфальтобетонное покрытие, завершили работы по устройству насыпи земляного полотна, подстилающего слоя из песка, основания из ЩПС С-4 и слоя покрытия из асфальтобетонной смеси А32ОТ.

Фото: Артем Гафаров

К реконструкции участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в месте примыкания дороги аэропорт «Казань» — Столбище приступили в начале июня.



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Максим Кокунин