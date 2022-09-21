В НАТО заявили, что референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что референдумы о вхождении в состав России, которые будут проводиться на освобожденных территориях, не смогут изменить характер конфликта на Украине.



— Такие фиктивные голосования, референдумы не имеют никакой легитимности, а потому они не меняют природу конфликта, — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Столтенберг считает, что это лишь ухудшит ситуацию, поэтому Украине «нужно оказывать более активную поддержку».

Фото: wikipedia.org

Власти Донецкой и Луганской народных республик, администрации Запорожской и Херсонской областей вчера сообщили о решениях провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко