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В НАТО заявили, что референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине

07:23, 21.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В НАТО заявили, что референдумы на освобожденных территориях не изменят природу конфликта на Украине
Фото: nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что референдумы о вхождении в состав России, которые будут проводиться на освобожденных территориях, не смогут изменить характер конфликта на Украине.

— Такие фиктивные голосования, референдумы не имеют никакой легитимности, а потому они не меняют природу конфликта, — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Столтенберг считает, что это лишь ухудшит ситуацию, поэтому Украине «нужно оказывать более активную поддержку».

Фото: wikipedia.org

Власти Донецкой и Луганской народных республик, администрации Запорожской и Херсонской областей вчера сообщили о решениях провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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