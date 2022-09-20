СМИ: в МВД поступило заявление с просьбой проверить Аллу Пугачеву на дискредитацию армии России

Фото: соцсети

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российской армии. Соответствующее заявление поступило в подмосковную полицию.

Заявительница посчитала, что в обращении Пугачевой к Минюсту России есть признаки дискредитации ВС России, пишет «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

В минувшие выходные Пугачева попросила признать ее иностранным агентом вслед за мужем — юмористом Максимом Галкиным*. Ее обращение к Министерству юстиции России появилось в Instagram**.

— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан, — написала певица.



*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

*запрещенная в России соцсеть, принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская



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Татьяна Леухина