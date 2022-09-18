Алла Пугачева призвала Минюст объявить ее иноагентом вслед за Галкиным*

Певица Алла Пугачева попросила признать ее иностранным агентом вслед за мужем — юмористом Максимом Галкиным*. Ее обращение к Министерству юстиции России появилось в Instagram**.

— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан, — написала певица.

Фото: соцсети

Максим Галкин* попал в печень физлиц-иноагентов в минувшую пятницу. В обосновании включения указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

*запрещенная в России соцсеть, принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина