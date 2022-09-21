СМИ: импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума с апреля 2020 года

Импорт российского золота в Швейцарию достиг максимального уровня с апреля 2020 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной таможенной администрации.

В августе Швейцария импортировала около 5,7 тонны российского золота на сумму $324 млн. Поставки металла осуществлялись через Великобританию.



Фото: pxhere.com

Рост показателей импорта связан с тем, что некоторые инвесторы стремятся избавиться от золотых слитков, изготовленных в России, и отправляют их на швейцарские аффинажные заводы. После переплавки владельцы российского золота могут обойти запрет на его продажу в странах Евросоюза.

В июле Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. В числе ограничений оказалось частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.



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Татьяна Леухина