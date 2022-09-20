В Казани на улице Гвардейской восстановили движение трамваев по прежней схеме

В Казани открыли прямое движение трамваев по восстановленным путям на улице Гвардейской в направлении улицы Габишева. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Служба путевого хозяйства уложила 21 рельсошпальную решетку, установила четыре температурных компенсаторов и собрала в накладки 47 стыков. Затем специалисты засыпали щебнем шпальные ящики, произвели рихтовку, подбивку и правку пути.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn

На участке продолжаются работы по восстановлению движения в сторону улицы Халитова. Работникам службы предстоит уложить пути, установить путевые тяги, приварить электросоединители, провести подъемку, подбивку и рихтовку пути, а также «обкатать» уложенные пути.

Отмечается, все работы проводятся в рамках строительства Вознесенского тракта.

В начале сентября в МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что большой объем работы выполнили при строительстве постоянных трамвайных путей по проспекту Победы — от ул. Минской до ул. Академика Завойского. Уложено 523 метра рельсошпальной решетки постоянных путей и демонтирован 761 метр объездных, установлено 8 температурных компенсаторов и 208 путевых тяг.

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Татьяна Леухина