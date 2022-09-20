Непрерывное чтение Корана в казанской мечети «Кул-Шариф» продолжается 2 818 дней — это много или мало?

В Казани на протяжении 2 818 дней, или 7 лет 8 месяцев и 18 дней, продолжается непрерывное чтение Корана в мечети «Кул-Шариф». Об этом рассказали в Духовном управлении мусульман Татарстана.



Первое в России круглосуточное и непрерывное на протяжении всех времен года чтение Корана в «Кул-Шариф» началось 2 января 2015 года. Старт дал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

— Казань является духовным центром и столицей Татарстана, а мечеть «Кул-Шариф» — жемчужиной и символом всей Казани. Теперь в этом знаменательном месте не только Татарстана, но и России в целом будут 24 часа в сутки непрерывно читать Благородный Коран, — объявил он в тот день.

Фото: dumrt.ru (2 января 2015 года)

2 818 дней — это:

В 2,2 раза меньше времени существования «Кул-Шарифа» — мечети, открытой в Казанском кремле 24 июня 2005 года, 6 297 дней.

— мечети, открытой в Казанском кремле 24 июня 2005 года, 6 297 дней. Почти четверть периода существования Духовного управления мусульман Татарстана — ДУМ РТ юридически зарегистрировано 15 сентября 1992 года, то есть 10 962 дня назад.

— ДУМ РТ юридически зарегистрировано 15 сентября 1992 года, то есть 10 962 дня назад. 563 хаджа — каждый год он длится пять дней, с 8-го и по 12-й день месяца Зуль-хиджи.

— каждый год он длится пять дней, с 8-го и по 12-й день месяца Зуль-хиджи. 97 месяцев Рамадан — в 2022 году он длился 29 дней, со 2 апреля по 1 мая.



— в 2022 году он длился 29 дней, со 2 апреля по 1 мая. 65,5 мирового рекорда по продолжительности непрерывного чтения вслух — в 2012 году 930 доминиканцев 43 дня, сменяя друг друга, читали вслух Библию и национальную конституцию.

— в 2012 году 930 доминиканцев 43 дня, сменяя друг друга, читали вслух Библию и национальную конституцию. 8,67 путешествия посольства аббасидского халифа аль-Муктадира в Волжскую Булгарию — оно длилось 352 дней, с 21 июня 921 года по 12 мая 922 года, и завершилось официальным принятием ислама Волжской Булгарией.

— оно длилось 352 дней, с 21 июня 921 года по 12 мая 922 года, и завершилось официальным принятием ислама Волжской Булгарией. 8 рекордных сроков непрерывного пребывания на МКС — космонавт Петр Дубров провел там 355 дней.

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Татьяна Демина