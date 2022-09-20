«Кросс нации — 2022» пройдет в Казани 24 сентября

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани 24 сентября состоится «Кросс нации — 2022». Участники пробегут три дистанции на 1000, 2000 и 3000 метров, трасса пройдет по территории набережной реки Казанки и экстрим-парка «Урам», сообщили в мэрии города.



Принять участие в старте могут не только профессиональные спортсмены и ветераны спорта, а все желающие — дети, студенты и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивный праздник стартует в 10.15 в экстрим-парке «Урам». Первые участники — спортсмены 2012 года рождения и младше. В 10.30 стартуют ветераны, в 10.45 — представители спорта слепых. Все они пробегут дистанцию в 1000 метров. В 11.00 состоятся забеги на дистанции в 1000 метров для определения самого «быстрого» жилого комплекса города.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Далее состоится сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для девушек и юношей 16 и 17 лет на дистанциях 2000 и 3000 метров. Начало забегов для девушек — в 11.15, для юношей — в 11.30.

Торжественное открытие «Кросса нации» состоится в 11.45. Руководители городских и республиканских учреждений и ведомств присоединятся к проекту «Доброспорт» и совместно с детьми с ограниченными возможностями здоровья преодолеют дистанцию в 2000 метров. Забег начнется в 12.00. Все собранные средства будут переданы в благотворительные фонды помощи людям с ОВЗ.

Самым массовым станет забег на дистанции в 3000 метров, ожидается, что ее пробегут тысячи казанцев. Участники соревнований стартуют в 12.15. По традиции победителей и призеров соревнований наградят кубками, медалями и дипломами.

Для участия в кроссе необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии, которая работает ежедневно с 10.00 до 19.00 на Центральном стадионе Казани по адресу: ул. Ташаяк, 2а. Регистрация продолжится 24 сентября с 8.30 до 9.30 перед стартовым накопителем «Кросса нации».

Фото: Олег Тихонов (архив)

Подробнее о том, как проходил «Кросс нации — 2021», — в видеорепортаже «Реального времени».



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Маргарита Головатенко