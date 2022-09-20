В УК предложили ввести понятия «мобилизация» и «военное время»

Фото: Максим Платонов

В УК предложили ввести понятия «мобилизация» и «военное время» — на соответствующие поправки к законопроекту о внесении изменений в УК РФ ко второму чтению обратил внимание юрист Павел Чиков.



Так, в ст. 63 УК об обстоятельствах, которые отягчают наказание, могут появиться понятия «мобилизации или военного положения, военного времени», тогда как в действующей редакции сказано об «условиях вооруженного конфликта и военных действий».

Согласно пакету поправок, в УК появятся статьи о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1, лишение свободы от трех до 10 лет), а еще об ответственности за мародерство в период военного времени (до 15 лет исходя из тяжести преступления). Наказание по ст. 337 «Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения» будет строже: от двух до 10 суток — до 5 лет лишения свободы; от 10 суток до одного месяца — до 7 лет; свыше месяца — от 5 до 10 лет.

Фото: duma.gov.ru

Ст. 332 «Неисполнение приказа» должна получить новую часть 2.1. За отказ воевать или исполнять приказ «в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий». Согласно поправкам, также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.

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Маргарита Головатенко